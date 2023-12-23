Алибаева Сания Рафкатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1959
Отец: Алибаев Рафкат Имаметдинович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутлубаев Батыргалей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Биишев Расуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутлубаев Рим Батыргалеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Биишева Альбина Расуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Биишева Гузель Расуловна