Максим Ефремов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Ефрем Максимов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Прасковья Максимова
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Марина Максимова
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Степанида Максимова
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Арина Максимова
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Алексей Максимов
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Михаил Максимов
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Смерть
После 1834