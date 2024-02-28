Максим Ефремов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Ефремов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Ефрем Максимов

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Васильева

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Прасковья Максимова

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Марина Максимова

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Степанида Максимова

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Арина Максимова

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Алексей Максимов

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Михаил Максимов

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Смерть
После 1834

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