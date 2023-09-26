Кочетов Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетов Виктор Петрович

Кочетов Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Журавлев Петр

Мать: Журавлева Матрена

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close