Ярмак (Ярмак) Анастасия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмак (Ярмак) Анастасия Захаровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.12.1876

Дата смерти

11.12.1877

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1876

Отец: Ярмак Захарий Агафонович

Мать: Ярмак Мария Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
11.12.1877
Черниговская губерния, Российская империя
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