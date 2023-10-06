Ярмак (Ярмак) Анастасия Захаровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения04.12.1876
Дата смерти11.12.1877
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1876
Отец: Ярмак Захарий Агафонович
Мать: Ярмак Мария Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
11.12.1877
Черниговская губерния, Российская империя