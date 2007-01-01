Лобанов Валерий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Валерий Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1977

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1977

Отец: Лобанов Валерий Владимирович

Мать: Портная Вера Петровна

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