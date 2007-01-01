Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Лобанов Валерий Валерьевич
Лобанов Валерий Валерьевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.01.1977
Пол
Мужской
Отец
Лобанов Валерий Владимирович
1950 г.р.
Мать
Портная Вера Петровна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1977
Отец:
Лобанов Валерий Владимирович
Мать:
Портная Вера Петровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия