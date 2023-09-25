Карташевская Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарташевская Елизавета Сергеевна

Карташевская Елизавета Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташевский Аркадий Фёдорович

Рождение ребёнка
18.02.1871

Дочь: (Карташевская) Лидия Аркадьевна

Отец ребёнка: Карташевский Аркадий Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №764, дело №35, стр. 208
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.