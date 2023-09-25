Карташевская Елизавета Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1871
Дочь: (Карташевская) Лидия Аркадьевна
Отец ребёнка: Карташевский Аркадий Фёдорович
Москва, город федерального значения Москва
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №764, дело №35, стр. 208
Смерть
Неизвестно