Болтухова (Юрицина) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1977
Отец: Юрицин Александр
Мать: Юрицина Лидия
Рождение ребёнка
04.12.2000
Дочь: Васильева (Резникова) Валентина Вячеславовна
Отец ребёнка: Резников Вячеслав Анатольевич
Рождение ребёнка
02.08.2002
Сын: Юрицин (Резников) Александр Александрович
Отец ребёнка: Резников Вячеслав Анатольевич
Рождение ребёнка
20.11.2008
Дочь: Резникова Татьяна
Отец ребёнка: Резников Вячеслав Анатольевич
Рождение ребёнка
06.03.2012
Сын: Резников Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: Резников Вячеслав Анатольевич