Капылов Анофрий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапылов Анофрий Никитич

Капылов Анофрий Никитич

avatar

Место рождения

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Между 1781 и 1782 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капылов Никита Степанович

Мать: не указана

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
Между 1781 и 1782

Сын: Капылов Осип Анофриевич

Мать ребёнка: Капылова Фекла Васильевна

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close