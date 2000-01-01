Капылов Анофрий Никитич
Место рожденияс.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капылов Никита Степанович
Мать: не указана
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
Между 1781 и 1782
Мать ребёнка: Капылова Фекла Васильевна
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Смерть
Неизвестно