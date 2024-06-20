Громов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова (Смирнова) Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Громов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Громова (Смирнова) Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
16.10.1984

Сын: Громов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Громова (Смирнова) Валентина Анатольевна

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