Громов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Громов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Громова (Смирнова) Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
16.10.1984
Сын: Громов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Громова (Смирнова) Валентина Анатольевна