Сахаров Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1893 ст.
Мать ребёнка: не указана
Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвиненко Вера Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно