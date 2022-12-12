Сахаров Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахаров Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1893 ст.

Сын: Сахаров Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахарова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвиненко Вера Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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