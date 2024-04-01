Малюшкин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения924
Дата смерти24.08.1971
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
924
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1951
Дочь: Малюшкина Вера Михайловна
Мать ребёнка: Малюшкина (Горыня) Анна Ивановна
Смерть
24.08.1971