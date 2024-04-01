Малюшкин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюшкин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

924

Дата смерти

24.08.1971

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
924

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малюшкина (Горыня) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
28.06.1951

Дочь: Малюшкина Вера Михайловна

Мать ребёнка: Малюшкина (Горыня) Анна Ивановна

Смерть
24.08.1971

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