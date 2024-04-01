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(Паранюк) Ганна Михайловна
(Паранюк) Ганна Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1932
Дата смерти
1990
Пол
Женский
Отец
Паранюк Михаил Васильевич
Мать
(Паранюк) Олена Ивановна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Паранюк Михаил Васильевич
Мать:
Олена Ивановна
Смерть
1990
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