(Паранюк) Ганна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Паранюк) Ганна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Паранюк Михаил Васильевич

Мать: Олена Ивановна

Смерть
1990
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