Насонова (Байдина) Анна 15.05.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Насонова (Байдина) Анна

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Место рождения

с.Частые

Дата рождения

15.05.1989

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1968 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1989

Отец: Байдин Сергей

Мать: Байдина (Пильникова) Елена

с.Частые
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насонов Павел

г.Пермь
Бракосочетание
25.06.2021

Муж: Насонов Павел

Рождение ребёнка
19.05.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насонов Павел

г.Пермь

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