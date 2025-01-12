Насонова (Байдина) Анна
Место рожденияс.Частые
Дата рождения15.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1989
Отец: Байдин Сергей
с.Частые
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Насонов Павел
г.Пермь
Бракосочетание
25.06.2021
Муж: Насонов Павел
Рождение ребёнка
19.05.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Насонов Павел
г.Пермь