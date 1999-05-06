Акимова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1927
Дата смерти06.05.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.1999
Похороны
Неизвестно
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область