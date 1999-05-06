Акимова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1927

Дата смерти

06.05.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акимов Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акимов Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акимов Виктор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимов Виктор Григорьевич

Смерть
06.05.1999
Похороны
Неизвестно
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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