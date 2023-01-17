Токарев Валентин Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев Валентин Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1961

Сын: Токарев Александр Валентинович

Мать ребёнка: Токарева Валентина Ильинична

Рождение ребёнка
06.01.1968

Сын: Токарев Виктор Валентинович

Мать ребёнка: Токарева Валентина Ильинична

Бахмач, Чернігівська область
Смерть
1993
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