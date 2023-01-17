Токарев Валентин Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1961
Сын: Токарев Александр Валентинович
Мать ребёнка: Токарева Валентина Ильинична
Рождение ребёнка
06.01.1968
Сын: Токарев Виктор Валентинович
Мать ребёнка: Токарева Валентина Ильинична
Бахмач, Чернігівська область
Смерть
1993