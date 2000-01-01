Останина Ефимия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Останин Никифор Петрович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Останин Никифор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795