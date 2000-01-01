Останина Ефимия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанина Ефимия Иванова

Останина Ефимия Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Останин Никифор Петрович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Останин Никифор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Никифор Петрович

Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close