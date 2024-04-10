Довгард Энта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгард Энта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Довгард Исай (Шая) Лейзерович

Отец ребёнка: Довгард Лейзер Йоселев

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Довгард Лия Лейзеровна

Отец ребёнка: Довгард Лейзер Йоселев

россия
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Этка Лейзеровна

Отец ребёнка: Довгард Лейзер Йоселев

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Довгард Ицык-Залман Лейзерович (Соломон Лазаревич)

Отец ребёнка: Довгард Лейзер Йоселев

Рождение ребёнка
С 1884 по 1885

Дочь: Меерович Дышка Лейзеровна

Отец ребёнка: Довгард Лейзер Йоселев

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Довгард Ольга (Гольда) Лейзеровна

Отец ребёнка: Довгард Лейзер Йоселев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бася

Отец ребёнка: Довгард Лейзер Йоселев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бенцель Лейзеров

Отец ребёнка: Довгард Лейзер Йоселев

Смерть
Неизвестно
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