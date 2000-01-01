Иван Евстигнеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Елена Семенова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Елена Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сынтульская Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Елена Семенова
Смерть
Неизвестно