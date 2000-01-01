Иван Евстигнеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Евстигнеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Елена Семенова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Елена Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сынтульская Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Елена Семенова

Смерть
Неизвестно
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