Яковлев Семен Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Семен Игоревич

Яковлев Семен Игоревич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.2016

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.2016

Отец: Яковлев Игорь Семенович

Мать: Яковлева Екатерина Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close