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Яковлев Семен Игоревич
Яковлев Семен Игоревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.04.2016
Пол
Мужской
Отец
Яковлев Игорь Семенович
1986 г.р.
Мать
Яковлева (Курюмова) Екатерина Алексеевна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.2016
Отец:
Яковлев Игорь Семенович
Мать:
Яковлева Екатерина Алексеевна
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