Гусарев Серафим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
1957
Сын: Гусарев Виктор Серафимович
Мать ребёнка: Резцова Лилия Петровна
Рождение ребёнка
16.07.1959
Сын: Гусарев Александр Серафимович
Мать ребёнка: Резцова Лилия Петровна
Рождение ребёнка
01.05.1969
Дочь: Гусарева Ольга Серафимовна
Мать ребёнка: Резцова Лилия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резцова Лилия Петровна
Смерть
Неизвестно