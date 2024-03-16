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Гусарев Серафим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Гусарев Василий Данилович

Мать: Гордеева Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Гусарев Виктор Серафимович

Мать ребёнка: Резцова Лилия Петровна

Рождение ребёнка
16.07.1959

Сын: Гусарев Александр Серафимович

Мать ребёнка: Резцова Лилия Петровна

Рождение ребёнка
01.05.1969

Дочь: Гусарева Ольга Серафимовна

Мать ребёнка: Резцова Лилия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резцова Лилия Петровна

Смерть
Неизвестно
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