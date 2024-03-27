Курлаева (Курлаева) Аграфена Алексеевна
Место рожденияОренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово
Дата рождения18.06.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1912
Отец: Курлаев Алексей
Мать: Курлаева Домна
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово
Рождение ребёнка
1934
?
Рождение ребёнка
03.02.1936
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Курлаев Дмитрий Алексеевич
?
Рождение ребёнка
12.01.1949
Сын: Курлаев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Курлаев Дмитрий Алексеевич
?
Рождение ребёнка
12.04.1952
?
Рождение ребёнка
03.01.1954
г Оренбург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
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