Курлаева (Курлаева) Аграфена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурлаева (Курлаева) Аграфена Алексеевна

Курлаева (Курлаева) Аграфена Алексеевна

Место рождения

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово

Дата рождения

18.06.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1912

Отец: Курлаев Алексей

Мать: Курлаева Домна

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курлаев Дмитрий Алексеевич

?
Рождение ребёнка
03.02.1936

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Курлаев Дмитрий Алексеевич

?
Рождение ребёнка
12.01.1949

Сын: Курлаев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Курлаев Дмитрий Алексеевич

?
Рождение ребёнка
12.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курлаев Дмитрий Алексеевич

?
Рождение ребёнка
03.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курлаев Дмитрий Алексеевич

г Оренбург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курлаев Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close