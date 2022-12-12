Яковлева (Еговцева) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Еговцева) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1980

Отец: Еговцев Сергей Леонидович

Мать: Еговцева Елена Витальевна

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.08.2005

Муж: Клименко Алексей Александрович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.2008

Дочь: Клименко Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Клименко Алексей Александрович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.09.2018

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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