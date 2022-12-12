Яковлева (Еговцева) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1980
Бракосочетание
13.08.2005
Рождение ребёнка
06.09.2008
Дочь: Клименко Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Клименко Алексей Александрович
Бракосочетание
07.09.2018
Муж: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва