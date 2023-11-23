Петр Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Герасим Матвеев
Мать: Ефимия Дмитриева
Петр Герасимович (1756— 1808) Родился в семье дьякона села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда Герасима Матвеевича. Служил дьячком в селе Каменском РомановБорисоглебского уезда, а затем — священн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Иванова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шелагин Иоанн Петров
Мать ребёнка: Александра Иванова
Шелагин Иоанн Петрович (1784— 1846) Родился в семье священника села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда Петра Герасимовича. Окончил Ярославскую духовную семинарию в 1807 году и в том же году опре... Показать все
Рождение ребёнка
1795
Сын: Александр Петров
Мать ребёнка: Александра Иванова
Смерть
1808