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Петр Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Герасим Матвеев

Мать: Ефимия Дмитриева

Петр Герасимович (1756— 1808) Родился в семье дьякона села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда Герасима Матвеевича. Служил дьячком в селе Каменском РомановБорисоглебского уезда, а затем — священн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Иванова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Шелагин Иоанн Петров

Мать ребёнка: Александра Иванова

Шелагин Иоанн Петрович (1784— 1846) Родился в семье священника села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда Петра Герасимовича. Окончил Ярославскую духовную семинарию в 1807 году и в том же году опре... Показать все
Рождение ребёнка
1795

Сын: Александр Петров

Мать ребёнка: Александра Иванова

Смерть
1808

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