Наймушина Парасковья Васильева
Место рождениядер. Кушкиловская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: (Наймушина) Неонила Кириллова
Отец ребёнка: Наймушин Кирилл (Киприан) Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Наймушин Фокей (Фома) Кириллов
Отец ребёнка: Наймушин Кирилл (Киприан) Михайлов
Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: (Наймушина) Агафия Кирьянова
Отец ребёнка: Наймушин Кирилл (Киприан) Михайлов
Смерть
После 1812