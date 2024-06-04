Наймушина Парасковья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаймушина Парасковья Васильева

Наймушина Парасковья Васильева

Место рождения

дер. Кушкиловская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Кирилл (Киприан) Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: (Наймушина) Неонила Кириллова

Отец ребёнка: Наймушин Кирилл (Киприан) Михайлов

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Наймушин Фокей (Фома) Кириллов

Отец ребёнка: Наймушин Кирилл (Киприан) Михайлов

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: (Наймушина) Агафия Кирьянова

Отец ребёнка: Наймушин Кирилл (Киприан) Михайлов

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812

Мы используем куки для улучшения работы сайта.