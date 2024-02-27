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Минаков Александр Лаврентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Минаков Лаврентий Васильевич

Мать: не указана

Смерть
1992
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