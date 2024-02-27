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Минаков Александр Лаврентьевич
Минаков Александр Лаврентьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
1992
Пол
Мужской
Отец
Минаков Лаврентий Васильевич
1878 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Минаков Лаврентий Васильевич
Мать: не указана
Смерть
1992
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