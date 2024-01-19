Лехтина (Яркова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лехтина (Яркова) Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1965

Отец: Ярков Петр Григорьевич

Мать: Яркова Анастасия Григорьевна

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