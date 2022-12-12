Харченко (Миткалёва) Валентина
Место рождения
Дата рождения27.07.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1937
Отец: Миткалёв Семен
Мать: Миткалёва Надежда
Рождение ребёнка
25.09.1964
Рождение ребёнка
06.09.1969
Рождение ребёнка
06.09.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харченко Иван
Смерть
Неизвестно