Харченко (Миткалёва) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко (Миткалёва) Валентина

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Место рождения

Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

27.07.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1937

Отец: Миткалёв Семен

Мать: Миткалёва Надежда

Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харченко Иван

Рождение ребёнка
06.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харченко Иван

Рождение ребёнка
06.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харченко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харченко Иван

Смерть
Неизвестно
Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область
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