Субай Бикмет углы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731 ст.
Отец: Бикмет Ишбулат углы
Рождение ребёнка
1748 ст.
РС 2 от 1748- 2 мес
Место жительства
1748 ст.
Рождение ребёнка
1751 ст.
Сын: Самигул Субай углы
РС 1762г
Рождение ребёнка
1753 ст.
Сын: Салих Субай углы
РС 1762
Рождение ребёнка
1755 ст.
Сын: Абдулхаер Субай углы
РС 1762
Рождение ребёнка
1756 ст.
Дочь: Бадиха Субай кузы
РС 1762г
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Сейфулла Субай углы
РС 1762
Рождение ребёнка
1758 ст.
Сын: Абдулла Субай углы
РС 1762
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Санара Субай кызы
РС 1762г- 2года
Рождение ребёнка
1765 ст.
Сын: Башир Субай углы
РС 1795
Рождение ребёнка
1768 ст.
РС 1795 -отдан в солдаты по 68 набору
Рождение ребёнка
1769 ст.
Дочь: Загифа Субай кызы
РС 1795 отдана замуж Белебеевская округа д.Урмет . (по предыдущей ревизии- 12 лет) .
Рождение ребёнка
1771 ст.
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Рождение ребёнка
1773 ст.
Дочь: Хамида Субай кызы
РС 1795, по предыдущей ревизии-10 лет, отдана замуж Мензелинской округи д. Чекмак
Рождение ребёнка
1773 ст.
Сын: Минлебай Субай углы
РС 1795
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зе*** ***
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буляк Азмекеева
Смерть
Неизвестно