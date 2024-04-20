Субай Бикмет углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субай Бикмет углы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731 ст.

Отец: Бикмет Ишбулат углы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748 ст.

Сын: Рахманкула Субай углы

Мать ребёнка: не указана

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РС 2 от 1748- 2 мес
Место жительства
1748 ст.
Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1751 ст.

Сын: Самигул Субай углы

Мать ребёнка: не указана

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РС 1762г
Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Салих Субай углы

Мать ребёнка: не указана

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РС 1762
Рождение ребёнка
1755 ст.

Сын: Абдулхаер Субай углы

Мать ребёнка: не указана

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РС 1762
Рождение ребёнка
1756 ст.

Дочь: Бадиха Субай кузы

Мать ребёнка: не указана

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РС 1762г
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Сейфулла Субай углы

Мать ребёнка: не указана

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РС 1762
Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Абдулла Субай углы

Мать ребёнка: не указана

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РС 1762
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Санара Субай кызы

Мать ребёнка: не указана

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РС 1762г- 2года
Рождение ребёнка
1765 ст.

Сын: Башир Субай углы

Мать ребёнка: не указана

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РС 1795
Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Курмангали Субай углы

Мать ребёнка: не указана

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РС 1795 -отдан в солдаты по 68 набору
Рождение ребёнка
1769 ст.

Дочь: Загифа Субай кызы

Мать ребёнка: не указана

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РС 1795 отдана замуж Белебеевская округа д.Урмет . (по предыдущей ревизии- 12 лет) .
Рождение ребёнка
1771 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1773 ст.

Дочь: Хамида Субай кызы

Мать ребёнка: не указана

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РС 1795, по предыдущей ревизии-10 лет, отдана замуж Мензелинской округи д. Чекмак
Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Минлебай Субай углы

Мать ребёнка: не указана

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РС 1795
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зе*** ***

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буляк Азмекеева

Смерть
Неизвестно
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