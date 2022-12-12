Ковалев Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.?
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.02.?
Отец: Ковалев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1965
Дочь: Матвеева Татьяна Валерьевна
Мать ребёнка: Ковалева Жанна Яковлевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1972
Сын: Ковалев Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Ковалева Жанна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалева Жанна Яковлевна