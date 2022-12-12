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Ковалев Валерий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.?

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.?

Отец: Ковалев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1965

Дочь: Матвеева Татьяна Валерьевна

Мать ребёнка: Ковалева Жанна Яковлевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1972

Сын: Ковалев Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Ковалева Жанна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Жанна Яковлевна

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