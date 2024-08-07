Николаев Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1986

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1952 г.р.

Жена

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1986

Отец: Николаев Александр Георгиевич

Мать: Николаева Татьяна Владимировна

БАСС г. Стерлитамак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Зульфия Ринатовна

Рождение ребёнка
19.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Зульфия Ринатовна

Рождение ребёнка
10.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Зульфия Ринатовна

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