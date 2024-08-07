Николаев Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1986
БАСС г. Стерлитамак
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николаева Зульфия Ринатовна
Рождение ребёнка
10.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николаева Зульфия Ринатовна