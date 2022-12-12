Изюмский Василий Антонович
Место рождения
Дата рождения11.01.1825 ст.
Дата смерти09.06.1900 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1874 ст.
Мать ребёнка: Изюмская Анна Алексеевна
Бриньковская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
09.06.1900 ст.
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край