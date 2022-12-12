Изюмский Василий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изюмский Василий Антонович

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

11.01.1825 ст.

Дата смерти

09.06.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.01.1874 ст.

Сын: Изюмский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Изюмская Анна Алексеевна

Бриньковская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
09.06.1900 ст.
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
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