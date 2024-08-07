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Ю Мен Дя

Место рождения

Невельск, Невельский, Сахалинская область

Дата рождения

12.12.1973

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

1946 г.р.

Муж

1970 г.р.

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1973

Отец: Ю Хван Гю

Мать: Ким Гвон Дя

Невельск, Невельский, Сахалинская область
Бракосочетание
10.07.1996

Муж: Горохов Андрей Назарбекович

Невельск, Невельский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
19.04.1997

Сын: Горохов Роман Андреевич

Отец ребёнка: Горохов Андрей Назарбекович

Невельск, Невельский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
16.09.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горохов Андрей Назарбекович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Развод
16.09.2005

Муж: Горохов Андрей Назарбекович

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