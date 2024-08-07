Ю Мен Дя
Место рождения
Дата рождения12.12.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1973
Отец: Ю Хван Гю
Мать: Ким Гвон Дя
Бракосочетание
10.07.1996
Рождение ребёнка
19.04.1997
Отец ребёнка: Горохов Андрей Назарбекович
Рождение ребёнка
16.09.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горохов Андрей Назарбекович
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Развод
16.09.2005