Поляков Григорий Георгиевич (Егорович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1867 и 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1867 и 1869
Место жительства
С 1887 по 1891 ст.
По данным исповедных росписей, в этот период Григорий Георгиевич (Егорович) Поляков числился среди прихожан, но на исповеди не ходил "по отлучке". С чем связана эта "отлучка" - неизвестно.
Бракосочетание
07.02.1888 ст.
Фроловское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Свидетели жениха: крестьяне Покровской волости, д. Веретея (?) Михаил Прокопьевич Страхов и д. Малинки (?) Александр Буренин. Свидетели невесты: крестьяне той же волости д. Девница (имя?) Иванович Дуб... Показать все
Рождение ребёнка
09.01.1889 ст.
Сын: Поляков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Полякова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1891 ст.
Сын: Поляков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Полякова Елизавета Ивановна
Смерть
Неизвестно