Поляков Григорий Георгиевич (Егорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Григорий Георгиевич (Егорович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1867 и 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1867 и 1869

Отец: Поляков Георгий (Егор) Иванович

Мать: Полякова Александра Евграфовна

Место жительства
С 1887 по 1891 ст.
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
По данным исповедных росписей, в этот период Григорий Георгиевич (Егорович) Поляков числился среди прихожан, но на исповеди не ходил "по отлучке". С чем связана эта "отлучка" - неизвестно.
Бракосочетание
07.02.1888 ст.

Жена: Полякова Елизавета Ивановна

Фроловское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Свидетели жениха: крестьяне Покровской волости, д. Веретея (?) Михаил Прокопьевич Страхов и д. Малинки (?) Александр Буренин. Свидетели невесты: крестьяне той же волости д. Девница (имя?) Иванович Дуб... Показать все
Рождение ребёнка
09.01.1889 ст.

Сын: Поляков Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Полякова Елизавета Ивановна

Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.07.1891 ст.

Сын: Поляков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Полякова Елизавета Ивановна

Смерть
Неизвестно
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