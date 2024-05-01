Поддубный Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Поддубный Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Поддубный Василий
Мать ребёнка: Поддубная Наталия
Рождение ребёнка
1781
Сын: Поддубный Григорий
Мать ребёнка: Поддубная Наталия
Рождение ребёнка
1785
Сын: Poddubny / Поддубный Антон Алексеевич
Мать ребёнка: Поддубная Наталия
Рождение ребёнка
1793
Сын: Поддубный Павел
Мать ребёнка: Поддубная Наталия
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Поддубный) Прасковья
Мать ребёнка: Поддубная Наталия
Смерть
1825