Поддубный Алексей Федорович 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поддубный Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Поддубный Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Поддубный Василий

Мать ребёнка: Поддубная Наталия

Рождение ребёнка
1781

Сын: Поддубный Григорий

Мать ребёнка: Поддубная Наталия

Рождение ребёнка
1785

Сын: Poddubny / Поддубный Антон Алексеевич

Мать ребёнка: Поддубная Наталия

Рождение ребёнка
1793

Сын: Поддубный Павел

Мать ребёнка: Поддубная Наталия

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Поддубный) Прасковья

Мать ребёнка: Поддубная Наталия

Смерть
1825

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