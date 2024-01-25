Марфа Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Пётр Антонов
Отец ребёнка: Антон Александров
Рождение ребёнка
1794
Сын: Козма Антонов
Отец ребёнка: Антон Александров
Рождение ребёнка
1808
Сын: Иван Антонов
Отец ребёнка: Антон Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Александров
Смерть
Неизвестно