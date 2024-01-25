Марфа Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Ефимова

Марфа Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1768 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Пётр Антонов

Отец ребёнка: Антон Александров

Рождение ребёнка
1794

Сын: Козма Антонов

Отец ребёнка: Антон Александров

Рождение ребёнка
1808

Сын: Иван Антонов

Отец ребёнка: Антон Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Александров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close