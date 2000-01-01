Беляков Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1963
Дата смерти19.11.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.11.1994
Причина смерти: Убили