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Беляков Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1963

Дата смерти

19.11.1994

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1963

Отец: Беляков Василий Иванович

Мать: Белякова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.11.1994
Причина смерти: Убили
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