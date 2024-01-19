Никишина (Блохина) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.12.1914
Дата смерти30.08.1993
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1914
Отец: Блохин Иван Васильевич
Мать: Блохина Евдокия Ивановна
Симбирская губерния, Кузоватовский район,дер. Волынщина
Рождение ребёнка
20.09.1936
Сын: Никишин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Никишин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
08.08.1937
Сын: Никишин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Никишин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
12.09.1944
Сын: Никишин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Никишин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
21.11.1947
Сын: Никишин Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Никишин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
17.08.1951
Сын: Никишин Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Никишин Дмитрий Васильевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
30.08.1993