Никишина (Блохина) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишина (Блохина) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Волынщина, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.12.1914

Дата смерти

30.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1914

Отец: Блохин Иван Васильевич

Мать: Блохина Евдокия Ивановна

Волынщина, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Симбирская губерния, Кузоватовский район,дер. Волынщина
Рождение ребёнка
20.09.1936

Сын: Никишин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Никишин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
08.08.1937

Сын: Никишин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Никишин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
12.09.1944

Сын: Никишин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Никишин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
21.11.1947

Сын: Никишин Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Никишин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
17.08.1951

Сын: Никишин Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Никишин Дмитрий Васильевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
30.08.1993

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