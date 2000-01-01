Юркин Пётр Емельянович
Место рожденияд. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Дата рожденияВычислено 1677 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1677 ст.
Отец: Юркин Емельян Семёнович
Мать: не указана
д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.
Дочь: Юркина Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.
Сын: Юркин Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1712 ст.
Дочь: Юркина Елена Петровна
Мать ребёнка: не указана
д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.
Мать ребёнка: не указана
д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Смерть
Неизвестно