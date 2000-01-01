Юркин Пётр Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркин Пётр Емельянович

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Место рождения

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)

Дата рождения

Вычислено 1677 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1706 г.р.
Вычислено 1708 г.р.
Вычислено 1712 г.р.
Вычислено 1719 г.р.

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1677 ст.

Отец: Юркин Емельян Семёнович

Мать: не указана

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.

Дочь: Юркина Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.

Сын: Юркин Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1712 ст.

Дочь: Юркина Елена Петровна

Мать ребёнка: не указана

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.

Сын: Юркин Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Смерть
Неизвестно
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