Фалелеева Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалелеева Анна Васильева

Место рождения

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1718 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1717 г.р.

Дети

Вычислено 1744 г.р.
Вычислено 1752 г.р.
Вычислено 1756 г.р.
Вычислено 1758 г.р.

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1718 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фалелеев Иван Кириллов

Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.

Сын: Фалелеев Марк Иванов

Отец ребёнка: Фалелеев Иван Кириллов

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.

Сын: Фалелеев Семён Иванов

Отец ребёнка: Фалелеев Иван Кириллов

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.

Сын: Фалелеев Спиридон Иванов

Отец ребёнка: Фалелеев Иван Кириллов

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Сын: Фалелеев Никита Иванов

Отец ребёнка: Фалелеев Иван Кириллов

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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