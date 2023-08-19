Фалелеева Анна Васильева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1718 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1718 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.
Сын: Фалелеев Марк Иванов
Отец ребёнка: Фалелеев Иван Кириллов
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.
Отец ребёнка: Фалелеев Иван Кириллов
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.
Отец ребёнка: Фалелеев Иван Кириллов
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Отец ребёнка: Фалелеев Иван Кириллов
Смерть
Неизвестно