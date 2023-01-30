Чусовитина (Чусовитина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чусовитина (Чусовитина) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмичев (Чусовитин) Юрий

Отец ребёнка: Кузьмичев (Чусовитин) Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмичев (Чусовитин) Кирилл

Отец ребёнка: Кузьмичев (Чусовитин) Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белопашенцев Максим

Отец ребёнка: Кузьмичев (Чусовитин) Михаил

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно

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