Чусовитина (Чусовитина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмичев (Чусовитин) Юрий
Отец ребёнка: Кузьмичев (Чусовитин) Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмичев (Чусовитин) Кирилл
Отец ребёнка: Кузьмичев (Чусовитин) Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белопашенцев Максим
Отец ребёнка: Кузьмичев (Чусовитин) Михаил
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно