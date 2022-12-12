Барышев Захар Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Барышев Яков Иванов
Мать: Матрена Иванова
Бракосочетание
24.01.1888
Жена: Елена Иванова
Федоровское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.02.1890
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Тучина Мария Захарова
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
21.10.1907
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Елизавета Захарова
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Захарова
Мать ребёнка: Елена Иванова
Смерть
Неизвестно