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Барышев Захар Яковлев

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Место рождения

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Барышев Яков Иванов

Мать: Матрена Иванова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.01.1888

Жена: Елена Иванова

Федоровское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.02.1890

Сын: Барышев Федор Захаров

Мать ребёнка: Елена Иванова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Тучина Мария Захарова

Мать ребёнка: Елена Иванова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1907

Сын: Барышев Дмитрий Захаров

Мать ребёнка: Елена Иванова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Елизавета Захарова

Мать ребёнка: Елена Иванова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Захарова

Мать ребёнка: Елена Иванова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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