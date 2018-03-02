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Бондарев Данил Сергеевич
Бондарев Данил Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.03.2018
Пол
Мужской
Отец
Бондарев Сергей Владимирович
1988 г.р.
Мать
Булах Юлия
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.2018
Отец:
Бондарев Сергей Владимирович
Мать:
Булах Юлия
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