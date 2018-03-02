Бондарев Данил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Данил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.2018

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.2018

Отец: Бондарев Сергей Владимирович

Мать: Булах Юлия

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