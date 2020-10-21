Красильников Геннадий Константинович
Место рождения
Дата рождения31.01.1933
Дата смерти21.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1933
Работа или профессия
С ?.05.1946 по 01.01.1947
Ученик техника ремстройконторы
Работа или профессия
С 01.01.1947 по 18.09.1952
Печник ремстройконторы
Военная служба
С ?.09.1952 по 01.11.1956
Балтийск, Балтийский, Калининградская область
в/ч 31096. Командир отделения, старшина 2 статьи эскадренного миноносца «Стремительный»
Работа или профессия
С 06.11.1956 по 07.08.1957
Печник ремстройконторы
Бракосочетание
03.08.1957
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 03.09.1957 по 25.12.1957
Верх-Казанка, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
Рабочий химлесхоза
Работа или профессия
С 15.01.1958 по 09.02.1959
Печник ремстройконторы
Рождение ребёнка
14.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С ?.02.1959 по ?.10.1963
Каменьщик-печник СУ-2
Рождение ребёнка
10.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С ?.10.1963 по ?.11.1965
Каменщик СУ-5 Марстройтреста
Работа или профессия
С ?.11.1965 по ?.06.1968
Методист учебного пункта Марстройтреста
Работа или профессия
С ?.06.1968 по ?.08.1970
Старший Мастер учебного комбината
Работа или профессия
С ?.08.1970 по ?.07.1972
Прораб хозрасчетного участка №3 Марпромстроя
Образование
С Неизвестно по 1970
Марийский политехнический институт им. М. Горького. Специальность инженер-строитель.
Работа или профессия
С ?.07.1972 по ?.01.1973
Начальник хозрасчётного участка №3 Марпромстроя
Работа или профессия
С ?.01.1973 по ?.07.1974
Начальник СМУ-8
Работа или профессия
С ?.07.1974 по ?.10.1974
Старший прораб ПМК-401
Работа или профессия
С ?.08.1974 по ?.10.1974
Прораб ПМК-401
Работа или профессия
С ?.10.1974 по ?.08.1975
Заместитель начальника ПМК-401
Работа или профессия
С ?.08.1975 по ?.05.1978
Главный инженер ПМК-401
Работа или профессия
С ?.05.1978 по ?.12.1978
Заместитель начальника ПМК-401
Работа или профессия
С ?.12.1978 по ?.08.1987
Заместитель начальника по капитальному строительству Порт «Козьмодемьянск"
Работа или профессия
С ?.08.1987 по ?.06.1988
Криуши, город Новоульяновск, Ульяновская область
Начальник отдела капитального строительства Ремонтно-эксплуатационная база (Криушинский судостроительно-судоремонтный завод)
Работа или профессия
С 01.08.1988 по 04.05.1989
Инженер капитального строительства завода "Потенциал".
Работа или профессия
С 04.05.1989 по 15.10.1991
Начальник хозяйственно-эксплуатационной группы ГОРОНО.
Работа или профессия
С 15.10.1991 по 23.01.1997
Козьмодемьянская электрическая сеть. Инженер-строитель.
Работа или профессия
С 12.05.1997 по 12.01.2000
Козьмодемьянская электрическая сеть. Инженер ПТО.
Смерть
21.10.2020
Похороны
23.10.2020
Старое кладбище