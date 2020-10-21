Красильников Геннадий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Геннадий Константинович

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Место рождения

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Дата рождения

31.01.1933

Дата смерти

21.10.2020

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1933

Отец: Красильников Константин Константинович

Мать: Красильникова Серафима Васильевна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Работа или профессия
С ?.05.1946 по 01.01.1947
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Ученик техника ремстройконторы
Работа или профессия
С 01.01.1947 по 18.09.1952
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Печник ремстройконторы
Военная служба
С ?.09.1952 по 01.11.1956
Балтийск, Балтийский, Калининградская область
в/ч 31096. Командир отделения, старшина 2 статьи эскадренного миноносца «Стремительный»
Работа или профессия
С 06.11.1956 по 07.08.1957
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Печник ремстройконторы
Бракосочетание
03.08.1957

Жена: скрыто настройками приватности

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Работа или профессия
С 03.09.1957 по 25.12.1957
Верх-Казанка, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
Рабочий химлесхоза
Работа или профессия
С 15.01.1958 по 09.02.1959
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Печник ремстройконторы
Рождение ребёнка
14.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Работа или профессия
С ?.02.1959 по ?.10.1963
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Каменьщик-печник СУ-2
Рождение ребёнка
10.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Работа или профессия
С ?.10.1963 по ?.11.1965
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Каменщик СУ-5 Марстройтреста
Работа или профессия
С ?.11.1965 по ?.06.1968
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Методист учебного пункта Марстройтреста
Работа или профессия
С ?.06.1968 по ?.08.1970
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Старший Мастер учебного комбината
Работа или профессия
С ?.08.1970 по ?.07.1972
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Прораб хозрасчетного участка №3 Марпромстроя
Образование
С Неизвестно по 1970
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Марийский политехнический институт им. М. Горького. Специальность инженер-строитель.
Работа или профессия
С ?.07.1972 по ?.01.1973
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Начальник хозрасчётного участка №3 Марпромстроя
Работа или профессия
С ?.01.1973 по ?.07.1974
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Начальник СМУ-8
Работа или профессия
С ?.07.1974 по ?.10.1974
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Старший прораб ПМК-401
Работа или профессия
С ?.08.1974 по ?.10.1974
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Прораб ПМК-401
Работа или профессия
С ?.10.1974 по ?.08.1975
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Заместитель начальника ПМК-401
Работа или профессия
С ?.08.1975 по ?.05.1978
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Главный инженер ПМК-401
Работа или профессия
С ?.05.1978 по ?.12.1978
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Заместитель начальника ПМК-401
Работа или профессия
С ?.12.1978 по ?.08.1987
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Заместитель начальника по капитальному строительству Порт «Козьмодемьянск"
Работа или профессия
С ?.08.1987 по ?.06.1988
Криуши, город Новоульяновск, Ульяновская область
Начальник отдела капитального строительства Ремонтно-эксплуатационная база (Криушинский судостроительно-судоремонтный завод)
Работа или профессия
С 01.08.1988 по 04.05.1989
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Инженер капитального строительства завода "Потенциал".
Работа или профессия
С 04.05.1989 по 15.10.1991
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Начальник хозяйственно-эксплуатационной группы ГОРОНО.
Работа или профессия
С 15.10.1991 по 23.01.1997
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Козьмодемьянская электрическая сеть. Инженер-строитель.
Работа или профессия
С 12.05.1997 по 12.01.2000
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Козьмодемьянская электрическая сеть. Инженер ПТО.
Смерть
21.10.2020
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Похороны
23.10.2020
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Старое кладбище
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