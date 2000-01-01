Мельников Анисим Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Анисим Емельянович

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Место рождения

Тарасово, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1783 и 1784

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Между 1742 и 1743 г.р.

Мать

Между 1745 и 1746 г.р.

Жена

Между 1787 и 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1783 и 1784

Отец: Мельников Емельян Ерофеевич

Мать: Мельникова Анна Семёновна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1803

Сын: Мельников Сергей Анисимович

Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Ивановна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
22.10.1805

Жена: Мельникова Евдокия Ивановна

Преображенская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816
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