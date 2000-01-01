Мельников Анисим Емельянович
Место рожденияТарасово, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1783 и 1784
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1783 и 1784
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1803
Сын: Мельников Сергей Анисимович
Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Ивановна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
22.10.1805
Преображенская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816