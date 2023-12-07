Подзорова (Осипова) Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова (Осипова) Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Сергей Александрович

Рождение ребёнка
16.08.2003

Сын: Подзоров Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Подзоров Сергей Александрович

Рождение ребёнка
04.11.2010

Дочь: Подзорова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Подзоров Сергей Александрович

Рождение ребёнка
25.01.2013

Дочь: Подзорова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Подзоров Сергей Александрович

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