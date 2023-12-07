Подзорова (Осипова) Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.2003
Отец ребёнка: Подзоров Сергей Александрович
Рождение ребёнка
04.11.2010
Дочь: Подзорова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Подзоров Сергей Александрович
Рождение ребёнка
25.01.2013
Дочь: Подзорова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Подзоров Сергей Александрович