Алгазина Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

1877 г.р.
Скрыто настройками приватности
1885 г.р.

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Яков Лукьянович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Алгазин Афиноген Яковлевич

Отец ребёнка: Алгазин Яков Лукьянович

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алгазин Яков Лукьянович

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Алгазин Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Алгазин Яков Лукьянович

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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