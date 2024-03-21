Алгазина Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Сын: Алгазин Афиноген Яковлевич
Отец ребёнка: Алгазин Яков Лукьянович
Рождение ребёнка
1882
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алгазин Яков Лукьянович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Алгазин Яков Лукьянович
Смерть
Неизвестно