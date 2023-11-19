Мальков Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальков Владимир Анатольевич

Мальков Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальков Анатолий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальков Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Малькова Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
02.09.1983

Дочь: Корнилова Александра Владимировна

Мать ребёнка: Малькова Валентина Викторовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.