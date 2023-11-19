Мальков Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мальков Анатолий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальков Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Малькова Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
02.09.1983
Дочь: Корнилова Александра Владимировна
Мать ребёнка: Малькова Валентина Викторовна
Смерть
Неизвестно