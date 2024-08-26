Резанова Евдокия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Резанова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Резанов Сергей Адрианович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лютикова (Резанова) Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Резанов Сергей Адрианович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Резанов Сергей Адрианович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Резанов Сергей Адрианович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Резанова) Филицата Сергеевна
Отец ребёнка: Резанов Сергей Адрианович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Резанов Сергей Адрианович
Смерть
Неизвестно