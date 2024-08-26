Резанова Евдокия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезанова Евдокия Семёновна

Резанова Евдокия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резанов Сергей Адрианович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Резанова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Резанов Сергей Адрианович

Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лютикова (Резанова) Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Резанов Сергей Адрианович

Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Резанов Филипп Сергеевич

Отец ребёнка: Резанов Сергей Адрианович

Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Резанов Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Резанов Сергей Адрианович

Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Резанова) Филицата Сергеевна

Отец ребёнка: Резанов Сергей Адрианович

Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Резанов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Резанов Сергей Адрианович

Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.