Нагобетова (Серебрякова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагобетова (Серебрякова) Устинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Серебряков ?

Мать: Серебрякова ?

Рождение ребёнка
1909

Сын: Нагобедов Григорий

Отец ребёнка: Нагобетов Артем

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Нагобетов Артем

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шагинова Анна

Отец ребёнка: Нагобетов Артем

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагобетов Артем

Смерть
1948
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