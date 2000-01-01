Нагобетова (Серебрякова) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Серебряков ?
Мать: Серебрякова ?
Рождение ребёнка
1909
Сын: Нагобедов Григорий
Отец ребёнка: Нагобетов Артем
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Нагобетов Артем
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шагинова Анна
Отец ребёнка: Нагобетов Артем
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нагобетов Артем
Смерть
1948