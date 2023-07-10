Круглов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1928
Дочь: Завитаева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Круглова Пелагея Ильинична
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Якимова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Круглова Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Круглов Иванович
Мать ребёнка: Круглова Пелагея Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно