Круглов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКруглов Иван

Круглов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1928

Дочь: Завитаева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Круглова Пелагея Ильинична

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Якимова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Круглова Пелагея Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Круглов Иванович

Мать ребёнка: Круглова Пелагея Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглова Пелагея Ильинична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close